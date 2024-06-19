У Запорізькій області починається будівництво "підземної школи": що відомо
Київ • УНН
На базі навчального закладу "Січовий колегіум" почалося будівництво першої "підземної школи" в Запорізькій області, яка розрахована на більш ніж 1000 учнів у дві зміни.
У самому серці Запоріжжя розгорнулося будівництво першої в регіоні "підземної школи". Вона стане частиною відомого "Січового колегіуму" – одного з найкращих освітніх закладів регіону, передає УНН із посиланням на Запорізьку ОВА.
"Вже розпочато будівництво "підземних шкіл" на 5 локаціях в Запорізькій області. Наша глобальна мета, щоб 50 тисяч учнів на території регіону змогли вийти в новому навчальному році в освітній процес офлайн", – зазначив голова Запорізької ОДА Іван Федоров.⠀
За даними ОВА, планується, що вже цього навчального року підземна школа при "Січовому колегіумі" відкриє двері для учнів. Навчання буде проводитися у 2 зміни, тому загалом освітній простір вміщуватиме понад тисячу осіб.