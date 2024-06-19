В самом сердце Запорожья развернулось строительство первой в регионе "подземной школы". Она станет частью известного "Сечевого коллегиума" - одного из лучших образовательных учреждений региона, передает УНН со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"Уже начато строительство "подземных школ" на 5 локациях в Запорожской области. Наша глобальная цель, чтобы 50 тысяч учеников на территории региона смогли выйти в новом учебном году в образовательный процесс офлайн", – отметил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.⠀

По данным ОВА, планируется, что уже в этом учебном году подземная школа при "Сечевом коллегиуме" откроет двери для учеников. Обучение будет проводиться в 2 смены, поэтому в целом образовательное пространство будет вмещать более тысячи человек.