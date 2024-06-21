В течение суток оккупанты 324 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

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по его данным, враг нанес авиационные удары по Новоандреевке, Гуляйполю и Малиновке.

84 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадне, роботы, малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

6 обстрелов из РСЗО накрыли Работино и Гуляйполе.

231 артобстрел нанесен по территории Красноднепровки, Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, работы ного, Левадного, Малиновки, Гуляйпольского и Копанов.

Поступило 5 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

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