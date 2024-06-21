В Запорожской области российские войска сбросили фугасные авиабомбы на Воздвижевскую громаду, в Воздвижовке один человек погиб и двое получили ранения, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

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"Один человек погиб, двое ранены в результате вражеской атаки на Воздвижевку. россияне обстреляли фугасными авиабомбами Воздвижевскую громаду и полностью уничтожили частный дом, в котором жили гражданские люди", - сообщил Федоров в Telegram.

По его словам, погиб 32-летний мужчина, ранения получили 58-летняя женщина и 32-летний мужчина. Пострадавшие, как указал глава ОВА, доставлены в больницу.

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