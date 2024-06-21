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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3746 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Ворожий удар фугасними авіабомбами по Запорізькій області: в ДСНС показали наслідки

Київ • УНН

 • 27336 перегляди

В результаті російського авіаудару фугасними авіабомбами по населеному пункту в Пологівському районі Запорізької області загинула одна людина, двоє отримали поранення, зруйновані дві житлові будівлі і виникла пожежа.

Ворожий удар фугасними авіабомбами по Запорізькій області: в ДСНС показали наслідки

Внаслідок удару армії рф фугасними авіабомбами по одному із населених пунктів Пологівського району Запорізької області, який забрав життя людини, зруйновано два житлових будинки. Наслідки ворожої атаки показала ДСНС України у Telegram, передає УНН.  

Деталі

Сьогодні російські війська завдали ударів по одному із населених пунктів Пологівського району. Зруйновано два житлових будинки, сталося загорання.

Рятувальники  дістали двох постраждалих - 58-річну жінку та 32-річного чоловіка, їх передали медикам. З-під завалів деблоковано  тіло 32-річного чоловіка.

Одночасно з пошуково-рятувальними роботами, надзвичайники загасили пожежу, що виникла внаслідок обстрілу.

 Аварійно-пошукові роботи вже закінчилися.

Раніше УНН повідомляв, що у Запорізькій області російські війська скинули фугасні авіабомби на Воздвижівську громаду. 

Тетяна Краєвська

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