Вражеский обстрел оставил без света четыре села на Запорожье
Киев • УНН
В результате атаки на Камышеваскую громаду Запорожской области повреждена энергетическая инфраструктура. Около 500 потребителей в четырех селах остались без электроснабжения.
В Запорожской области в результате атаки российских войск повреждена энергетическая инфраструктура, потребители в четырех селах остались без электроснабжения, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
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"Почти 500 потребителей остались без света в результате вражеской атаки на Камышеваскую громаду. Во время обстрела повреждена энергетическая инфраструктура. Без электричества четыре села", - написал Федоров.
По его словам, энергетики обещают починить изувеченное врагом, как только позволит ситуация с безопасностью.
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