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Вражеский обстрел оставил без света четыре села на Запорожье

Вражеский обстрел оставил без света четыре села на Запорожье

Киев  •  УНН

 • 5753 просмотра

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В результате атаки на Камышеваскую громаду Запорожской области повреждена энергетическая инфраструктура. Около 500 потребителей в четырех селах остались без электроснабжения.

В Запорожской области в результате атаки российских войск повреждена энергетическая инфраструктура, потребители в четырех селах остались без электроснабжения, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Почти 500 потребителей остались без света в результате вражеской атаки на Камышеваскую громаду. Во время обстрела повреждена энергетическая инфраструктура. Без электричества четыре села", - написал Федоров.

По его словам, энергетики обещают починить изувеченное врагом, как только позволит ситуация с безопасностью.

Потребление электричества в Украине снизилось: какая ситуация в энергосистеме8 янв. 2025, 08:46 • 10223 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область