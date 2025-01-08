Ворожий обстріл залишив без світла чотири села на Запоріжжі
Київ • УНН
Внаслідок атаки на Комишуваську громаду Запорізької області пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Близько 500 споживачів у чотирьох селах залишились без електропостачання.
У Запорізькій області внаслідок атаки російських військ пошкоджено енергетичну інфраструктуру, споживачі у чотирьох селах залишились без електропостачання, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
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"Майже 500 споживачів залишились без світла внаслідок ворожої атаки на Комишуваську громаду. Під час обстрілу пошкоджена енергетична інфраструктура. Без електрики чотири села", - написав Федоров.
З його слів, енергетики обіцяють полагодити понівечене ворогом, щойно дозволить безпекова ситуація.
Споживання електрики в Україні знизилося: яка ситуація в енергосистемі08.01.25, 10:46 • 23223 перегляди