Ворожий обстріл залишив без світла чотири села на Запоріжжі

У Запорізькій області внаслідок атаки російських військ пошкоджено енергетичну інфраструктуру, споживачі у чотирьох селах залишились без електропостачання, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

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"Майже 500 споживачів залишились без світла внаслідок ворожої атаки на Комишуваську громаду. Під час обстрілу пошкоджена енергетична інфраструктура. Без електрики чотири села", - написав Федоров.

З його слів, енергетики обіцяють полагодити понівечене ворогом, щойно дозволить безпекова ситуація.

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