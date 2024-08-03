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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Женская сборная Украины по фехтованию на саблях завоевала «золото» на Олимпийских играх-2024 в Париже

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Следователь должен установить, влияет ли Зима на ход расследования его дела, находясь на должности в НБУ - юрист
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2 августа 2024, 05:07  •  88272 просмотра

Экспертиза по делу экс-министра Сольского имеет неутешительные результаты для НАБУ и акцентирует на вероятной подделке материалов

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Депортированные россией украинские заключенные: юрист рассказала, решается ли вопрос определения их статуса
1 августа 2024, 12:03  •  107852 просмотра

Депортированные россией украинские заключенные: юрист рассказала, решается ли вопрос определения их статуса

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Смягчение запрета на конвертирование валютных кредитов в гривне будет способствовать развитию бизнеса - нардеп
1 августа 2024, 09:42  •  107695 просмотра

Смягчение запрета на конвертирование валютных кредитов в гривне будет способствовать развитию бизнеса - нардеп

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Более тысячи ветеранов получили ваучер на переобучение в ЦПТО: какие профессии выбирали бывшие военнослужащие

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В порту Севастополя поражена подводная лодка рф - Генштаб

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В Сумах на фоне ракетной опасности прогремел взрыв

В Сумах на фоне ракетной опасности прогремел взрыв

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Главный сержант батальона "Шквал" об экс-заключенных: уничтожают врага в большом количестве

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Воздушные силы сообщили о работе ПВО по вражескому дрону на Запорожье

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Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

Год без "Конкорда". Как проходит первая в Украине ликвидация прибыльного банка

2 августа 2024, 15:15  •  141420 просмотра
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