Вражеские силы снова обстреляли Херсонскую область. К сожалению, ранены 4 человека, в том числе несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

В поселке Белозерка Херсонской области террористы сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на 12-летнего мальчика, который находился на улице. В результате атаки ребенок получил взрывную травму и контузию, а также ранения ноги и живота. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в результате захватчики обстреляли поселок Антоновка, где пострадали трое мужчин в возрасте 28, 39 и 41 лет. Все они получили взрывные травмы и многочисленные ранения.

Когда на место происшествия в Антоновке прибыли медики, россияне снова нанесли удар, применив БпЛА. В результате повторного обстрела был поврежден автомобиль скорой помощи, однако врачебная бригада, к счастью, не пострадала.

Окупанти атакували дроном громадський транспорт у Херсоні, пошкоджено 2 автобуси - МВА