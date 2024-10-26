Вражеский боеприпас попал в дом на Харьковщине: есть погибший
Киев • УНН
В селе Радьково Чугуевского района в результате обстрела погиб 65-летний мужчина. Оккупанты также атаковали Харьковский, Изюмский районы и Купянск, повредив жилые дома.
Российские оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Харьковщины. В результате обстрела рф села Радьково погиб 65-летний мужчина. В Харьковском районе есть попадания на открытой территории. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОВА и главу военной администрации Олега Синегубова.
Детали
По данным ОВА, около 11:40 россияне обстреляли село Радьково Чугуевского района. Вражеский боеприпас попал в частный жилой дом.
Из-под завалов дома спасатели деблокировали тело погибшего 65-летнего мужчины. Еще один местный житель получил острую реакцию на стресс.
Как указал председатель ОВА в результате сегодняшних ударов оккупантов около 11 часов есть попадания на открытой территории в Харьковском районе. Предварительно - без пострадавших.
Также утром оккупанты нанесли удар по селу Загрызово Изюмского района. В результате попаданий, разрушен частный жилой дом. Пострадавших не было.
А ночью захватчики ударили по городу Купянск. Предварительно, осуществили обстрел из миномета. В результате попаданий, поврежден дом. Раненых среди гражданского населения не было.
Трагические последствия обстрелов на Харьковщине: что произошло в трех районах26 октября 2024, 08:09 • 11202 просмотра