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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 1476 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ворожий боєприпас влучив в будинок на Харківщині: є загиблий

Київ • УНН

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В селі Радькове Чугуївського району внаслідок обстрілу загинув 65-річний чоловік. Окупанти також атакували Харківський, Ізюмський райони та Куп'янськ, пошкодивши житлові будинки.

Ворожий боєприпас влучив в будинок на Харківщині: є загиблий

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по населеним пунктам Харківщини. Внаслідок обстрілу рф села Радькове загинув  65-річний  чоловік. У Харківському районі є влучання на відкритій території. Про це УНН повідомляє із посиланням на ОВА та очільника військової адміністрації Олега Синєгубова. 

Деталі 

За даними ОВА,  близько 11:40 росіяни обстріляли село Радькове Чугуївського району. Ворожий боєприпас влучив в приватний житловий будинок. 

З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка. Ще один місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес.

Як вказав голова ОВА внаслідок сьогоднішніх ударів окупантів близько 11 години є влучання на відкритій території у Харківському районі. Попередньо - без постраждалих.

Також вранці окупанти завдали удару по селу Загризове Ізюмського району. У результаті влучань, зруйновано приватний житловий будинок. Постраждалих не було.

А вночі загарбники вдарили по місту Куп’янськ. Попередньо, здійснили обстріл з міномету. Внаслідок влучань, пошкоджено будинок. Поранених серед цивільного населення не було.

Трагічні наслідки обстрілів на Харківщині: що сталося у трьох районах26.10.24, 11:09 • 18409 переглядiв

Тетяна Краєвська

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