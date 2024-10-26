Ворожий боєприпас влучив в будинок на Харківщині: є загиблий
Київ • УНН
В селі Радькове Чугуївського району внаслідок обстрілу загинув 65-річний чоловік. Окупанти також атакували Харківський, Ізюмський райони та Куп'янськ, пошкодивши житлові будинки.
Російські окупанти продовжують завдавати ударів по населеним пунктам Харківщини. Внаслідок обстрілу рф села Радькове загинув 65-річний чоловік. У Харківському районі є влучання на відкритій території. Про це УНН повідомляє із посиланням на ОВА та очільника військової адміністрації Олега Синєгубова.
Деталі
За даними ОВА, близько 11:40 росіяни обстріляли село Радькове Чугуївського району. Ворожий боєприпас влучив в приватний житловий будинок.
З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка. Ще один місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес.
Як вказав голова ОВА внаслідок сьогоднішніх ударів окупантів близько 11 години є влучання на відкритій території у Харківському районі. Попередньо - без постраждалих.
Також вранці окупанти завдали удару по селу Загризове Ізюмського району. У результаті влучань, зруйновано приватний житловий будинок. Постраждалих не було.
А вночі загарбники вдарили по місту Куп’янськ. Попередньо, здійснили обстріл з міномету. Внаслідок влучань, пошкоджено будинок. Поранених серед цивільного населення не було.
Трагічні наслідки обстрілів на Харківщині: що сталося у трьох районах26.10.24, 11:09 • 18409 переглядiв