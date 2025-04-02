Вражеский беспилотник "Молния" ударил по Харькову: пострадали два человека, среди них ребенок
Киев • УНН
2 апреля российский беспилотник "Молния" попал в 16-этажный жилой дом в Киевском районе Харькова. Ранения получили два человека, находившиеся в квартире.
Сегодня, 2 апреля, российский БПЛА "Молния" ударил в многоэтажку в Киевском районе Харькова. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
Вражеский беспилотник "Молния" ударил по Киевскому району города. Последствия уточняются. Есть предварительная информация о попадании в многоэтажку
Впоследствии Терехов уточнил, что удар пришелся по 8-му этажу 16 этажей. Во дворе изуродованы шесть авто. На месте уже работают все коммунальные службы и волонтеры.
Есть предварительная информация о двух пострадавших, находившихся в квартире по которой ударил беспилотник. У обоих пострадавших осколочные ранения. Один из пострадавших – ребенок 10-ти лет
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