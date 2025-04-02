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Вражеский беспилотник "Молния" ударил по Харькову: пострадали два человека, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 21236 просмотра

2 апреля российский беспилотник "Молния" попал в 16-этажный жилой дом в Киевском районе Харькова. Ранения получили два человека, находившиеся в квартире.

Вражеский беспилотник "Молния" ударил по Харькову: пострадали два человека, среди них ребенок

Сегодня, 2 апреля, российский БПЛА "Молния" ударил в многоэтажку в Киевском районе Харькова. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Вражеский беспилотник "Молния" ударил по Киевскому району города. Последствия уточняются. Есть предварительная информация о попадании в многоэтажку

- говорится в сообщении.

Впоследствии Терехов уточнил, что удар пришелся по 8-му этажу 16 этажей. Во дворе изуродованы шесть авто. На месте уже работают все коммунальные службы и волонтеры.

Есть предварительная информация о двух пострадавших, находившихся в квартире по которой ударил беспилотник. У обоих пострадавших осколочные ранения. Один из пострадавших – ребенок 10-ти лет

- добавил он.

Двое полицейских ранены из-за атаки рф в Херсонской области, утром враг атаковал Херсон02.04.25, 10:56 • 10097 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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