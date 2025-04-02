Ворожий безпілотник "Молнія" вдарив по Харкову: постраждали дві людини, серед них дитина

Сьогодні, 2 квітня, російський БПЛА "Молнія" вдарив у багатоповерхівку у Київському району Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

Ворожий безпілотник "Молнія" вдарив по Київському району міста. Наслідки уточнюються. Є попередня інформація про влучання у багатоповерхівку

Згодом Терехов уточнив, що удар прийшовся по 8-му поверху 16-ти поверхівки. У дворі понівечені шість авто. На місці вже працюють усі комунальні служби та волонтери.

Є попередня інформація про двох постраждалих, що знаходилися у квартирі по якій вдарив безпілотник. У обох постраждалих осколкові поранення. Один з постраждалих - дитина 10-ти років