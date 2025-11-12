Вражеские Tg-каналы распространяют фейк о сдаче в плен 25 украинских морских пехотинцев: в 38-й ОБрМП отреагировали

$42.010.06
"Работают и обычные, и украинские дальнобойные санкции": Зеленский получил отчет разведки о потерях рф $37 млрд нефтегазовых доходов
12:03 • 6486 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
08:32 • 15532 просмотра
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Эксклюзив
07:33 • 28071 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 54648 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 76692 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 117112 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 55801 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 83711 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 68537 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 38178 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 35834 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 33563 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 15782 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 13897 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 14236 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 12737 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 33938 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 77169 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 11167 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 36147 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 38470 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 27913 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 42448 просмотра
Вражеские Tg-каналы распространяют фейк о сдаче в плен 25 украинских морских пехотинцев: в 38-й ОБрМП отреагировали

Киев • УНН

 • 2122 просмотра

Информация о сдаче в плен 25 военных 38 бригады морской пехоты является фейком. В бригаде уверяют, что ни одного подтвержденного случая добровольной сдачи в плен военнослужащих 38-й ОБрМП нет.

Вражеские Tg-каналы распространяют фейк о сдаче в плен 25 украинских морских пехотинцев: в 38-й ОБрМП отреагировали

Информация, которую активно распространяют вражеские Tg-каналы, о сдаче в плен 25 военных 38 бригады морской пехоты — фейк. В бригаде уверяют, что ни одного подтвержденного случая добровольной сдачи в плен военнослужащих 38-й ОБрМП в указанном районе нет, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, вражеские TG-каналы распространяют видео, на котором якобы военные 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного "сдаются" в плен российским военным в Мирнограде. Отдельно также распространяются ролики с так называемыми пленными, которые рассказывают, почему "сдались в плен".

В TikTok распространяется волна фейковых ИИ-видео о «сдаче в плен» украинских военных – ЦПД04.11.25, 18:47 • 4205 просмотров

На самом деле эта информация не соответствует действительности. Как сообщили в 38 ОБрМП, упомянутые в материалах фамилии и лица не принадлежат к составу бригады и никогда не принадлежали.

Ни одного подтвержденного случая добровольной сдачи в плен военнослужащих 38-й ОБрМП в указанном районе нет

- говорится в сообщении.

Подобные фейки российская пропаганда распространяет с целью деморализации Вооруженных Сил Украины и украинского общества

- подчеркнули в ЦПД.

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Вооруженные силы Украины