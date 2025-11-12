Вражеские Tg-каналы распространяют фейк о сдаче в плен 25 украинских морских пехотинцев: в 38-й ОБрМП отреагировали
Киев • УНН
Информация о сдаче в плен 25 военных 38 бригады морской пехоты является фейком. В бригаде уверяют, что ни одного подтвержденного случая добровольной сдачи в плен военнослужащих 38-й ОБрМП нет.
Детали
Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, вражеские TG-каналы распространяют видео, на котором якобы военные 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного "сдаются" в плен российским военным в Мирнограде. Отдельно также распространяются ролики с так называемыми пленными, которые рассказывают, почему "сдались в плен".
На самом деле эта информация не соответствует действительности. Как сообщили в 38 ОБрМП, упомянутые в материалах фамилии и лица не принадлежат к составу бригады и никогда не принадлежали.
Ни одного подтвержденного случая добровольной сдачи в плен военнослужащих 38-й ОБрМП в указанном районе нет
Подобные фейки российская пропаганда распространяет с целью деморализации Вооруженных Сил Украины и украинского общества