Ворожі Tg-канали поширюють фейк про здачу в полон 25 українських морських піхотинців: у 38-й ОБрМП відреагували
Київ • УНН
Інформація про здачу в полон 25 військових 38 бригади морської піхоти є фейком. У бригаді запевняють, що жодного підтвердженого випадку добровільної здачі в полон військовослужбовців 38-ї ОБрМП немає.
Інформація, яку активно ширять, ворожі Tg-канали, про здачу в полон 25 військових 38 бригади морської піхоти — фейк. У бригаді запевняють, що жодного підтвердженого випадку добровільної здачі в полон військовослужбовців 38-ї ОБрМП у зазначеному районі немає, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, ворожі TG-канали поширюють відео, на якому нібито військові 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного "здаються" в полон російським військовим у Мирнограді. Окремо також поширюються ролики з так званими полоненими, які розповідають, чому "здалися в полон".
Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Як повідомили у 38 ОБрМП, згадані в матеріалах прізвища та особи не належать до складу бригади і ніколи не належали.
Жодного підтвердженого випадку добровільної здачі в полон військовослужбовців 38-ї ОБрМП у зазначеному районі немає
Подібні фейки російська пропаганда поширює з метою деморалізації Збройних Сил України та українського суспільства