Вражеские дроны зафиксировали на Киевщине, работает ПВО

В Киевской области заметили вражеские беспилотники, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности - говорится в сообщении.

В ОВА призвали придерживаться информационной тишины - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.

Добавим

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога - в воздушном пространстве зафиксировано несколько групп вражеских дронов.