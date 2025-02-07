Вражеские дроны зафиксировали на Киевщине, работает ПВО
Киев • УНН
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники, работают силы ПВО. В регионе и других областях объявлена воздушная тревога, население призывают находиться в укрытиях.
В Киевской области заметили вражеские беспилотники, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.
Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности
В ОВА призвали придерживаться информационной тишины - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.
Добавим
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога - в воздушном пространстве зафиксировано несколько групп вражеских дронов.