Вражеские дроны зафиксировали на Киевщине, работает ПВО

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Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
18:07 • 48169 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
16:05 • 82707 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
14:58 • 101208 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

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Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 102915 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
7 февраля, 11:29 • 118082 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
7 февраля, 09:05 • 106253 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

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Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
7 февраля, 07:42 • 122599 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

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7 февраля, 07:23 • 111449 просмотра

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Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
6 февраля, 17:32 • 140844 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеские дроны зафиксировали на Киевщине, работает ПВО

Вражеские дроны зафиксировали на Киевщине, работает ПВО

Киев  •  УНН

 • 10423 просмотра

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В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники, работают силы ПВО. В регионе и других областях объявлена воздушная тревога, население призывают находиться в укрытиях.

В Киевской области заметили вражеские беспилотники, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности

 - говорится в сообщении.

В ОВА призвали придерживаться информационной тишины - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.

Добавим

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога - в воздушном пространстве зафиксировано несколько групп вражеских дронов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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ukrainaУкраина
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