Ворожі дрони зафіксували на Київщині, працює ППО
Київ • УНН
У повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі безпілотники, працюють сили ППО. В регіоні та інших областях оголошено повітряну тривогу, населення закликають перебувати в укриттях.
У Київській області помітили ворожі безпілотники, працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку
В ОВА закликали дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.
Додамо
У низці областей України оголошено повітряну тривогу - у повітряному просторі зафіксовано кілька груп ворожих дронів.