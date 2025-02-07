Ворожі дрони зафіксували на Київщині, працює ППО

У Київській області помітили ворожі безпілотники, працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку - йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.

Додамо

У низці областей України оголошено повітряну тривогу - у повітряному просторі зафіксовано кілька груп ворожих дронів.