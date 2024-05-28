Вражеские БпЛА движутся на Кировоградщину

В ОП сообщили детали соглашения по безопасности с Португалией

Украина и Португалия подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает предоставление Украине военной поддержки на сумму не менее 126 миллионов евро в этом году, подтвердив участие в коалиции F-16, Международной коалиции по морской безопасности, а также в программе закупки крупнокалиберных боеприпасов.