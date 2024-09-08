Вражеские беспилотники покинули воздушное пространство Румынии
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщили, что вражеские БпЛА покинули территорию Румынии. Беспилотники пролетели через Вилково и продолжают движение в прибрежной акватории моря Одесской области.
Вражеские БпЛА покинули территорию Румынии. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
По информации, российские БпЛА пролетели через Вилково и продолжают движение в прибрежной акватории моря Одесской области.
Напомним
Ранее было проинформировано, что беспилотники террористического государства нарушили воздушное пространство Румынии.
російські ударні БпЛА порушили повітряний простір Румунії7 сентября 2024, 23:52 • 9661 просмотр