Ворожі безпілотники покинули повітряний простір Румунії
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що ворожі БпЛА залишили територію Румунії. Безпілотники пролетіли через Вилкове і продовжують рух в прибережній акваторії моря Одещини.
Ворожі БпЛА покинули територію Румунії. Про це повідомляють Повітярні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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За інформацією, російські БпЛА пролетіли через Вилкове та продовжують рух в прибережній акваторії моря Одещини.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що безпілотники терористичної держави порушили повітряний простір Румунії.
російські ударні БпЛА порушили повітряний простір Румунії08.09.24, 02:52 • 97530 переглядiв