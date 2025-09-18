Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения

$41.180.06
17 сентября, 19:21 • 13065 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 19797 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 20044 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 20262 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 25847 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 36116 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 40139 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 39365 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 108464 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 125243 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52
Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда Украины17 сентября, 18:10
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК спровоцировал массовое ДТП, пострадал полицейскийVideo17 сентября, 18:20
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26
Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения

Киев • УНН

 • 588 просмотра

В результате вражеской атаки на Киевщине загорелись складские помещения в Бориспольском районе и частный дом в Бучанском районе. Сообщений о пострадавших не поступало, пожар локализован.

Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе Киевской области произошло возгорание складских помещений. Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует УНН.

Детали

"Оперативные службы на месте происшествия. Принимаются все необходимые меры", - говорится в сообщении.

Также указывается, что последствия вражеской атаки фиксируются в Бучанском районе.

Здесь возник пожар в частном доме. Работают спасатели ГСЧС. Пожар локализован

- уточнили в ОВА.

Там добавили, что сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним

Ночью 8 августа враг атаковал Бучанский район Киевщины дронами. Три женщины получили травмы, зафиксированы повреждения частных домов и пожары.

Пожар в Киевской области после атаки дрона: спасатели тушили огонь более 10 часов16.09.25, 19:35 • 7982 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Киевская область