Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Киевщине загорелись складские помещения в Бориспольском районе и частный дом в Бучанском районе. Сообщений о пострадавших не поступало, пожар локализован.
В результате вражеской атаки в Бориспольском районе Киевской области произошло возгорание складских помещений. Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует УНН.
Детали
"Оперативные службы на месте происшествия. Принимаются все необходимые меры", - говорится в сообщении.
Также указывается, что последствия вражеской атаки фиксируются в Бучанском районе.
Здесь возник пожар в частном доме. Работают спасатели ГСЧС. Пожар локализован
Там добавили, что сообщений о пострадавших не поступало.
Напомним
Ночью 8 августа враг атаковал Бучанский район Киевщины дронами. Три женщины получили травмы, зафиксированы повреждения частных домов и пожары.
