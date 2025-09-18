Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Київщині загорілися складські приміщення у Бориспільському районі та приватний будинок у Бучанському районі. Повідомлень про постраждалих не надходило, пожежу локалізовано.
Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі Київської області сталося загорання складських приміщень. Про це повідомляє Київська ОВА, інформує УНН.
Деталі
"Оперативні служби на місці події. Вживаються всі необхідні заходи", - йдеться у повідомленні.
Також вказується, що наслідки ворожої атаки фіксуються у Бучанському районі.
Тут виникла пожежа у приватному будинку. Працюють рятівники ДСНС. Пожежу локалізовано
Там додали, що повідомлень про постраждалих не надходило.
Нагадаємо
Вночі 8 серпня ворог атакував Бучанський район Київщини дронами. Троє жінок отримали травми, зафіксовані пошкодження приватних будинків та пожежі.
