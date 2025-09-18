$41.180.06
48.660.16
ukenru
17 вересня, 19:21 • 11739 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 17835 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 19041 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 19321 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 25068 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 35883 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 33992 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 40030 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 39291 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 107871 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загорілися складські приміщення у Бориспільському районі та приватний будинок у Бучанському районі. Повідомлень про постраждалих не надходило, пожежу локалізовано.

Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення

Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі Київської області сталося загорання складських приміщень. Про це повідомляє Київська ОВА, інформує УНН.

Деталі

"Оперативні служби на місці події. Вживаються всі необхідні заходи", - йдеться у повідомленні.

Також вказується, що наслідки ворожої атаки фіксуються у Бучанському районі.

Тут виникла пожежа у приватному будинку. Працюють рятівники ДСНС. Пожежу локалізовано

- уточнили в ОВА.

Там додали, що повідомлень про постраждалих не надходило.

Нагадаємо

Вночі 8 серпня ворог атакував Бучанський район Київщини дронами. Троє жінок отримали травми, зафіксовані пошкодження приватних будинків та пожежі.

Пожежа на Київщині після атаки дрона: рятувальники гасили вогонь понад 10 годин16.09.25, 19:35 • 7966 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Київська область