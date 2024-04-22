Вражеская атака на Харьковский район: есть возгорание на территории птицефабрики

Страна-террорист ударила по Харькову. Зафиксировано возгорание на территории птицефабрики. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Сегодня в 22:37 враг по Харьковскому району.

Сейчас правоохранители устанавливают тип ракет.

По предварительной информации, есть возгорание на территории птицефабрики.

К счастью, о пострадавших информации нет.

Однако соответствующие службы продолжают осмотр мест попаданий.

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