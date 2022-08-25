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Утром ВСУ в который раз ударили по Антоновскому мосту – Силы обороны юга

Киев • УНН

 • 123863 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Сегодня утром Вооруженные силы Украины снова ударили по Антоновскому мосту в Херсонской области. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Утром ВСУ в который раз ударили по Антоновскому мосту – Силы обороны юга

Цитата

“Сегодня на рассвете был вновь отработан огневой контроль по Антоновскому мосту. И благодаря особой работе нашей артиллерии было сделано так, чтобы мост больше не использовался как способ переправки тяжелой военной техники и боекомплектов”, – сказала Гуменюк.

Детали

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга объяснила, что оккупанты пытаются наладить альтернативную переправу с использованием барж, пантонов и паромов. Однако это совершенно не равняется мощностям самого моста. То есть переправка колонн невозможна.

“Они (оккупанты – ред.) пытаются обустроить альтернативную переправу. Но то, что мы держим под огневым контролем сам мост, подтверждает то, что они сейчас приостановили свои работы. И ремонтные, в частности, тоже. Они отдают себе отчет, что огонь может быть открыт тогда по ремонтной технике”, – отметила Гуменюк.

Дополнение

Сегодня утром стало известно, что украинские защитники ударили по Антоновскому и Каховскому мостам.

22 августа советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что украинские военные в очередной раз ударили по Антоновскому мосту тогда, когда по нему ехала колонна российских автомобилей с боеприпасами.

Также Наталья Гуменюк объяснила, что украинские военные ударами "корректируют" так называемые ремонтные работы россиян на Каховском мосту Херсонской области. ВСУ бьют по ремонтной технике, которую рашисты туда подтягивают, и по плитам, которыми они пытаются латать дыры.

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