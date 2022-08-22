Їхали російські автівки з боєприпасами: Хлань розкрив деталі нового удару по Антонівському мосту

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"ЗСУ не просто влучили в міст, а зробили це саме в той момент, коли по ньому рухалась колона російських автівок з боєприпасами", – написав Хлань.

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Сьогодні Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту.

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що українські військові "тримають під контролем" Антонівський міст.