Їхали російські автівки з боєприпасами: Хлань розкрив деталі нового удару по Антонівському мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що черговий удар по Антонівському мосту ЗСУ завдали тоді, коли ним їхала колона російських автівок з боєприпасами. Про це інформує УНН із посиланням на Facebook посадовця.
Цитата
"ЗСУ не просто влучили в міст, а зробили це саме в той момент, коли по ньому рухалась колона російських автівок з боєприпасами", – написав Хлань.
Нагадаємо
Сьогодні Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту.
Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що українські військові "тримають під контролем" Антонівський міст.