Ехали российские автомобили с боеприпасами: Хлань раскрыл детали нового удара по Антоновскому мосту
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что очередной удар по Антоновскому мосту ВСУ нанесли тогда, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook чиновника.
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"ВСУ не просто попали в мост, а сделали это именно в тот момент, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами", – написал Хлань.
Напомним
Сегодня Сергей Хлань сообщил, что ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту.
Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что украинские военные "держат под контролем" Антоновский мост.