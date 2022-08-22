Ехали российские автомобили с боеприпасами: Хлань раскрыл детали нового удара по Антоновскому мосту

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"ВСУ не просто попали в мост, а сделали это именно в тот момент, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами", – написал Хлань.

Напомним

Сегодня Сергей Хлань сообщил, что ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту.

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что украинские военные "держат под контролем" Антоновский мост.