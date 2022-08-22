ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту – Хлань
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Радник керівника Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ знову завдали ударів по Антонівському мосту. Про це інформує УНН із посиланням на Facebook посадовця.
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"ЗСУ знову завдають ударів по Антонівському мосту! Не довелось довго й чекати: росіяни відремонтували – наші Збройні сили підкоректували", – написав Хлань.
Нагадаємо
Раніше Збройні сили України вже завдавали кілька влучних ударів по Антонівському мосту, який був важливою частиною транспортного сполучення для російських окупантів. Міст став непридатним для руху транспортом. Після цього рашисти намагалися навести понтонні переправи.