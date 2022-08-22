ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту – Хлань

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"ЗСУ знову завдають ударів по Антонівському мосту! Не довелось довго й чекати: росіяни відремонтували – наші Збройні сили підкоректували", – написав Хлань.

Нагадаємо

Раніше Збройні сили України вже завдавали кілька влучних ударів по Антонівському мосту, який був важливою частиною транспортного сполучення для російських окупантів. Міст став непридатним для руху транспортом. Після цього рашисти намагалися навести понтонні переправи.