ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту – Хлань

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"ВСУ снова наносят удары по Антоновскому мосту! Не пришлось долго и ждать: россияне отремонтировали – наши Вооруженные силы подкорректировали", – написал Хлань.

Напомним

Ранее Вооруженные силы Украины уже нанесли несколько точных ударов по Антоновскому мосту, который был важной частью транспортного сообщения для российских оккупантов. Мост стал непригодным для движения транспортом. После этого рашисты пытались навести понтонные переправы.