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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту – Хлань

Киев • УНН

 • 125051 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что ВСУ снова нанесли удары по Антоновскому мосту. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook чиновника.

ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту – Хлань

Цитата

"ВСУ снова наносят удары по Антоновскому мосту! Не пришлось долго и ждать: россияне отремонтировали – наши Вооруженные силы подкорректировали", – написал Хлань.

Напомним

Ранее Вооруженные силы Украины уже нанесли несколько точных ударов по Антоновскому мосту, который был важной частью транспортного сообщения для российских оккупантов. Мост стал непригодным для движения транспортом. После этого рашисты пытались навести понтонные переправы.

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