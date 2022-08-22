Сили оборони Півдня про новий удар по Антонівському мосту: ЗСУ тримають міст "під контролем"

За її словами, Антонівський міст як один з транспортних напрямків росіяни також намагаються реанімувати.

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«Усвідомлюючи, що така складна конструкція не може бути залатана просто відерцем бетону, а потребує досить суттєвого ремонтування і технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо під контролем та періодично нагадуємо про свою дистанційну присутність», - сказала Гуменюк у відповідь на прохання прокоментувати нові "прильоти" по Антонівському мосту.

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Користувачі соцмереж повідомляли 22 серпня про вибухи в районі Антонівського мосту біля тимчасово зайнятого окупантами Херсона.