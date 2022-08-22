Сили оборони Півдня про новий удар по Антонівському мосту: ЗСУ тримають міст "під контролем"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Українські військові "тримають під контролем" Антонівський міст біля тимчасово зайнятого окупантами Херсона. Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
За її словами, Антонівський міст як один з транспортних напрямків росіяни також намагаються реанімувати.
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«Усвідомлюючи, що така складна конструкція не може бути залатана просто відерцем бетону, а потребує досить суттєвого ремонтування і технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо під контролем та періодично нагадуємо про свою дистанційну присутність», - сказала Гуменюк у відповідь на прохання прокоментувати нові "прильоти" по Антонівському мосту.
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Користувачі соцмереж повідомляли 22 серпня про вибухи в районі Антонівського мосту біля тимчасово зайнятого окупантами Херсона.