Силы обороны Юга о новом ударе по Антоновскому мосту: ВСУ держат мост "под контролем"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Украинские военные "держат под контролем" Антоновский мост возле временно занятого оккупантами Херсона. Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
По ее словам, Антоновский мост как одно из транспортных направлений россияне также пытаются реанимировать.
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"Осознавая, что такая сложная конструкция не может быть залатана просто ведерком бетона, а требует достаточно существенного ремонта и технологических процессов. Именно поэтому мы держим под контролем и периодически напоминаем о своем дистанционном присутствии", - сказала Гуменюк в ответ по просьбу прокомментировать новые "прилеты" по Антоновскому мосту.
Ранее
Пользователи соцсетей сообщали 22 августа о взрывах в районе Антоновского моста возле временно занятого оккупантами Херсона.