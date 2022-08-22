Силы обороны Юга о новом ударе по Антоновскому мосту: ВСУ держат мост "под контролем"

По ее словам, Антоновский мост как одно из транспортных направлений россияне также пытаются реанимировать.

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"Осознавая, что такая сложная конструкция не может быть залатана просто ведерком бетона, а требует достаточно существенного ремонта и технологических процессов. Именно поэтому мы держим под контролем и периодически напоминаем о своем дистанционном присутствии", - сказала Гуменюк в ответ по просьбу прокомментировать новые "прилеты" по Антоновскому мосту.

Ранее

Пользователи соцсетей сообщали 22 августа о взрывах в районе Антоновского моста возле временно занятого оккупантами Херсона.