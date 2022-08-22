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Силы обороны Юга о новом ударе по Антоновскому мосту: ВСУ держат мост "под контролем"

Киев • УНН

 • 689305 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Украинские военные "держат под контролем" Антоновский мост возле временно занятого оккупантами Херсона. Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Силы обороны Юга о новом ударе по Антоновскому мосту: ВСУ держат мост "под контролем"

По ее словам, Антоновский мост как одно из транспортных направлений россияне также пытаются реанимировать.

Цитата

"Осознавая, что такая сложная конструкция не может быть залатана просто ведерком бетона, а требует достаточно существенного ремонта и технологических процессов. Именно поэтому мы держим под контролем и периодически напоминаем о своем дистанционном присутствии", - сказала Гуменюк в ответ по просьбу прокомментировать новые "прилеты" по Антоновскому мосту.

Ранее

Пользователи соцсетей сообщали 22 августа о взрывах в районе Антоновского моста возле временно занятого оккупантами Херсона.

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