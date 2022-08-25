Вранці ЗСУ вкотре вдарили по Антонівському мосту – Сили оборони півдня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сьогодні вранці Збройні сили України знову вдарили по Антонівському мосту у Херсонській області. Про це журналісту УНН повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
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“Сьогодні на світанку був знову відпрацьований вогневий контроль по Антонівському мосту. І завдяки особливій роботі нашої артилерії було зроблено так, щоб міст більше не використовувався як спосіб переправлення важкої військової техніки та боєкомплектів”, – сказала Гуменюк.
Деталі
Керівниця пресцентру Сил оборони півдня пояснила, що окупанти намагаються налагодити альтернативну переправу з використанням барж, пантонів та паромів. Проте це абсолютно не дорівнює потужностям самого мосту. Тобто переправлення колон неможливе.
“Вони (окупанти – ред.) намагаються облаштувати альтернативну переправу. Але те, що ми тримаємо під вогневим контролем сам міст, підтверджує те, що вони зараз призупинили свої роботи. І ремонтні, зокрема, також. Вони усвідомлюють, що вогонь може бути відкритий тоді по ремонтній техніці”, – зазначила Гуменюк.
Доповнення
Сьогодні зранку стало відомо, що українські захисники вдарили по Антонівському та Каховському мостах.
22 серпня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що українські військові вчергове вдарили по Антонівському мосту тоді, коли ним їхала колона російських автівок з боєприпасами.
Також Наталія Гуменюк пояснила, що українські військові ударами "корегують" так звані ремонтні роботи росіян на Каховському мосту на Херсонщині. ЗСУ б'ють по ремонтній техніці, яку рашисти туди підтягують, і по плитах, якими вони намагаються латати дірки.