ЗСУ ударами "корегують" ремонтні роботи росіян на Каховському мосту - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Українські військові ударами "корегують" так звані ремонтні роботи росіян на Каховському мосту на Херсонщині. ЗСУ б'ють по ремонтній техніці, яку рашисти туди підтягують, і по плитах, якими вони намагаються латати дірки. Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Ми продовжуємо тримати вогневий контроль над транспортними артеріями. Зокрема в окупованій території, оскільки ми усвідомлюємо, що саме через них ворог намагатиметься підтягувати певні резерви. Вчора було завдано чергові удари по Каховському напрямку, мосту. Звісно ця гідротехнічна споруда складна, тому наша робота артилерії там досить філігранна, обережна, спрямована саме на руйнування планів ворога – використати цей об'єкт для себе. Ми корегуємо їх так звані ремонтні роботи, тобто це удари по ремонтній техніці, яку вони туди підтягують, і по плитах, якими вони намагаються латати ті дірки», - розповіла Гуменюк.
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За її словами, Антонівський міст як один з напрямків транспортних росіян також намагаються реанімувати.
«Усвідомлюючи, що така складна конструкція не може бути залатана просто відерцем бетону, а потребує досить суттєвого ремонтування і технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо під контролем та періодично нагадуємо про свою дистанційну присутність», - сказала Гуменюк.
Доповнення
19 серпня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомляв, що ЗСУ вдарили по Каховському мосту, який російські окупанти відновили після першої атаки.
21 серпня ОК "Південь" повідомляло, що в межах виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і "відкореговано" пропускну спроможність Каховського мосту.