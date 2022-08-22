ОК “Південь“: за добу ЗСУ знищили 20 рашистів та 10 одиниць воєнної техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Оперативне командування “Південь“ повідомили про загальні втрати ворога за добу. Це 20 рашистів та 10 одиниць воєнної техніки. Про це інформує УНН.
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В рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкореговано пропускну спроможність Каховського мосту.
Окупаційним військам завдано втрат у кількості:
- 20 рашистів;
- 1 корпусної самохідної гармати типу “Гіацинт-С“;
- 1 самохідної гаубиці “Мста-С“;
- 2 пускових установок С-300;
- 1 радіолокаційної станції підсвітлення й наведення;
- 1 мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів “Небо-М“;
- 2 буксированих міномети 120-го калібру;
- 2 одиниці броньованої техніки.
Остаточні втрати ворога – уточнюються.
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