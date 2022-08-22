ОК "Юг": за сутки ВСУ уничтожили 20 рашистов и 10 единиц военной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Оперативное командование “Юг“ сообщили об общих потерях врага за сутки. Это 20 рашистов и 10 единиц военной техники. Об этом информирует УНН.
Детали
В рамках выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями усилен огневой контроль и откорректирована пропускная способность Каховского моста.
Оккупационным войскам нанесены потери в количестве:
– 20 рашистов;
– 1 корпусной самоходной пушки типа “Гиацинт-С“;
– 1 самоходной гаубицы “Мста-С“;
– 2 пусковых установок С-300;
– 1 радиолокационной станции подсветки и наведения;
- 1 мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов’объектов “Небо-М“;
– 2 буксированных миномета 120-го калибра;
– 2 единицы бронированной техники.
Окончательные потери врага – уточняются.
Напомним
Над Херсонской областью украинские зенитчики сбили три вражеских беспилотника.