ВСУ ударами "корректируют" ремонтные работы россиян на Каховском мосту - Гуменюк

Цитата

«Мы продолжаем держать огневой контроль над транспортными артериями. В частности, на оккупированной территории, поскольку мы осознаем, что именно через них враг будет пытаться подтягивать определенные резервы. Вчера были нанесены очередные удары по Каховскому направлению, мосту. Конечно это гидротехническое сооружение сложно, поэтому наша работа артиллерии там достаточно филигранна, осторожна, направленная именно на разрушение планов врага использовать этот объект для себя. Мы корректируем их так называемые ремонтные работы, то есть это удары по ремонтной технике, которую они туда подтягивают, и по плитам, которыми они пытаются латать дыры», - рассказала Гуменюк.

Детали

По ее словам, Антоновский мост как одно из направлений транспортных россиян также пытаются реанимировать.

«Осознавая, что такая сложная конструкция не может быть залатана просто ведерком бетона, а требует достаточно существенного ремонта и технологических процессов. Именно поэтому мы держим под контролем и периодически напоминаем о своем дистанционном присутствии», - сказала Гуменюк.

Дополнение

19 августа советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщал, что ВСУ ударили по Каховскому мосту, который российские оккупанты возобновили после первой атаки.

21 августа ОК "Юг" сообщало, что в рамках выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями усилен огневой контроль и "откорректирована" пропускная способность Каховского моста.