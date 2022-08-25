По Антонівському та Каховському мостах завдали влучних ударів - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. По Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині завдали влучних ударів. Про це повідомляється у поширеному 25 серпня зведенні з ОДА за добу, передає УНН.
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«Влучні удари знову були по Антонівському та Каховському мостах», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Суспільний мовник повідомляє, що у Херсоні в районі Антонівського мосту було чутно вибухи о 5-ій годині ранку.
«Наразі в тому боці щось горить», - зазначається в повідомленні.
ОК "Південь" вночі повідомляло, що ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удари по Каховському мосту.
Окрім того, ОДА повідомляє, що в області гучні вибухи та обстріли тривають у Каховському та Бериславському районах. У селах Високопільської, Таврійськоі, Калинівської, Нововоронцовської, Великоолександрівської тергромад багато пошкоджених будинків, трапляються пожежі, внаслідок яких горять і господарські споруди разом із худобою.
Офіційно лише за останню добу рятувальники зафіксували 13 пожеж.
Доповнення
22 серпня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомляв, що черговий удар по Антонівському мосту завдали тоді, коли ним їхала колона російських автівок з боєприпасами.
Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що українські військові ударами "корегують" так звані ремонтні роботи росіян на Каховському мосту на Херсонщині. ЗСУ б'ють по ремонтній техніці, яку рашисти туди підтягують, і по плитах, якими вони намагаються латати дірки.