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По Антоновскому и Каховскому мостам нанесли точные удары - ОГА

Киев • УНН

 • 132394 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. По Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области нанесли точные удары. Об этом сообщается в распространенной 25 августа сводке из ОГА за сутки, передает УНН.

По Антоновскому и Каховскому мостам нанесли точные удары - ОГА

Цитата

«Точные удары снова были по Антоновскому и Каховскому мостам», - говорится в сообщении.

Детали

Общественный вещатель сообщает, что в Херсоне в районе Антоновского моста были слышны взрывы в 5 часов утра.

«Пока в той стороне что-то горит», - говорится в сообщении.

ОК "Юг" ночью сообщало, что ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены удары по Каховскому мосту.

Кроме того, ОГА сообщает, что в области громкие взрывы и обстрелы продолжаются в Каховском и Бериславском районах. В селах Высокопольской, Таврической, Калиновской, Нововоронцовской, Великоалександровской тергромад много поврежденных домов, случаются пожары, в результате которых горят и хозяйственные постройки вместе со скотом.

Официально только за последние сутки спасатели зафиксировали 13 пожаров.

Дополнение

22 августа советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщал, что очередной удар по Антоновскому мосту нанесли тогда, когда им ехала колонна российских автомобилей с боеприпасами.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщала, что украинские военные ударами "корректируют" так называемые ремонтные работы россиян на Каховском мосту Херсонской области. ВСУ бьют по ремонтной технике, которую рfшисты туда подтягивают, и по плитам, которыми они пытаются латать дыры.

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