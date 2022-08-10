Утром оккупанты выпустили по Запорожской области четыре ракеты: погибла женщина

Цитата

"Сегодня утром враг попал в поселок Кушугум Запорожского района. В населенный пункт были выпущены четыре ракеты. Это были те самые взрывы, которые все слышали. Один человек погиб под завалами. Это 52-летняя местная жительница", – говорится в сообщении.

Детали

В результате ракетного удара полностью уничтожены четыре частных дома. Несколько десятков домов остались без окон и крыш. В населенном пункте повреждены электро- и газоснабжение.

На месте удара продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним