Сейчас вероятность наступления оккупантов на Запорожскую область военное командование оценивает как невысокую, но не невозможную.
Утром оккупанты выпустили по Запорожской области четыре ракеты: погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Сегодня утром российские оккупанты выпустили по поселку Кушугум Запорожского района четыре ракеты – погибла 52-летняя женщина. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует УНН.
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"Сегодня утром враг попал в поселок Кушугум Запорожского района. В населенный пункт были выпущены четыре ракеты. Это были те самые взрывы, которые все слышали. Один человек погиб под завалами. Это 52-летняя местная жительница", – говорится в сообщении.
Детали
В результате ракетного удара полностью уничтожены четыре частных дома. Несколько десятков домов остались без окон и крыш. В населенном пункте повреждены электро- и газоснабжение.
На месте удара продолжаются поисково-спасательные работы.
Напомним