Вранці окупанти випустили по Запорізькій області чотири ракети: загинула жінка

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"Сьогодні зранку ворог поцілив у селище Кушугум Запорізького району. У населений пункт було випущено чотири ракети. Це були ті самі вибухи, які всі чули. Одна людина загинула під завалами. Це 52-річна місцева жителька", – ідеться у повідомленні.

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Внаслідок ракетного удару повністю знищено чотири приватні будинки. Кілька десятків домівок залишилися без вікон та даху. У населеному пункті пошкоджено електро- та газопостачання.

На місці удару тривають пошуково-рятувальні роботи.

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