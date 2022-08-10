Наразі вірогідність наступу окупантів на Запорізьку область військове командування оцінює як невисоку, але не неможливу.
Вранці окупанти випустили по Запорізькій області чотири ракети: загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти випустили по селищу Кушугум Запорізького району чотири ракети – загинула 52-річна жінка. Про це в Telegram повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує УНН
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"Сьогодні зранку ворог поцілив у селище Кушугум Запорізького району. У населений пункт було випущено чотири ракети. Це були ті самі вибухи, які всі чули. Одна людина загинула під завалами. Це 52-річна місцева жителька", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Внаслідок ракетного удару повністю знищено чотири приватні будинки. Кілька десятків домівок залишилися без вікон та даху. У населеному пункті пошкоджено електро- та газопостачання.
На місці удару тривають пошуково-рятувальні роботи.
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