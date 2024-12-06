Враг вывел в Черное море один ракетоноситель
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр". В Средиземном море также есть один ракетоноситель с общим залпом до 16 ракет.
По состоянию на утро пятницы, 6 декабря, в Черном море зафиксировали один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщают военно-морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Также сообщается, что в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили:
- к Черному морю-3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю-7 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
Ничего не свидетельствует о планах возвращения флота рф в Крым - Плетенчук5 нояб. 2024, 13:50 • 20410 просмотров