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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг вывел в Черное море один ракетоноситель

Враг вывел в Черное море один ракетоноситель

Киев  •  УНН

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В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр". В Средиземном море также есть один ракетоноситель с общим залпом до 16 ракет.

По состоянию на утро пятницы, 6 декабря, в Черном море зафиксировали один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщают военно-морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр", в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,

- говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что в Средиземном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили:

  • к Черному морю-3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю-7 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
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Ничего не свидетельствует о планах возвращения флота рф в Крым - Плетенчук5 нояб. 2024, 13:50 • 20410 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
azovskoe-moreАзовское море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор