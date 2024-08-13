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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг утром обстрелял Золочев на Харьковщине. За сутки в области из-за ударов рф 7 пострадавших

Враг утром обстрелял Золочев на Харьковщине. За сутки в области из-за ударов рф 7 пострадавших

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 05:51  •  26107 просмотра

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Российские войска обстреляли Золочев, повредив дома и электросети. За сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов пострадали 7 человек, включая 4 детей.

российские войска утром 13 августа ударили по  пгт Золочев Харьковской области,  в результате чего повреждены дома и электросети. За прошедшие сутки из-за обстрелов россиян в области пострадали семь человек, среди которых четверо детей. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН

13 августа 04:30 Богодуховский район, Золочевской ТГ, пгт Золочев. В результате обстрела из РСЗО были повреждены окна, фасады домов и электросети

- написал Синегубов в Telegram. 

По словам Синегубова, за прошедшие сутки, 12 августа, вражеские обстрелы фиксировались: 

  •  19:26 Богодуховский район, г. Богодухов, за пределами Гутянского лесничества в результате обстрела горела хвойная подстилка.
  •  18:41 Богодуховский район, Богодуховская ТГ, г. Богодухов, открытая территория. В результате обстрела горела трава. Повреждено остекление окон и кровли 23 частных домов. Пострадала 75-летняя женщина, а также у 4 детей в возрасте от нескольких месяцев до 11 лет диагностировали острую реакцию на стресс.
  •  18:41 Богодуховский район, Богодуховская ТГ, с. Москаленки. В результате обстрела горела разрушенная хозяйственная постройка и забор. 
  • 18:30 Богодуховский р-н, с. Заброды. В результате ракетного обстрела пострадала женщина 49 лет.
  •  16:55 Купянский район, Кондрашевская ТГ с. Кондрашевка. В результате обстрела горела трава.
  •  14:16 Изюмский район, Боровская ТГ, с. Пески-Радьковские. В результате обстрела горела хвойная подстилка.
  •  11:20 Чугуевский район, г. Волчанск, в результате попадания FPV-дрона получил ранение 72-летний мужчина.

Дополнение 

В областной прокуратуре добавили, что в Богодухове было зафиксировано не менее пяти попаданий. Повреждены минимум 30 жилых домов. В результате ракетных ударов пострадали 7 человек, из них двое мальчиков в возрасте 4 месяцев и 5 лет и две девочки 2 лет 9 месяцев и 10 лет. Также, по данным прокуратуры, за медицинской помощью обратились три женщины.

На Миколаївщині вночі знищили 10 "шахедів", пошкоджено будівлю13 августа 2024, 05:16 • 29731 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
izyumИзюм
bogodukhovБогодухов
chukhuevЧухуев
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
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