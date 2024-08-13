В Николаевской области ночью уничтожили 10 "шахедов", повреждено здание
Киев • УНН
В ночь на 13 августа на Николаевщине сбиты 10 дронов 'Shahed-136/131'. Обломки одного из них разрушили хозяйственную постройку в Первомайском районе, пострадавших нет.
В Николаевской области ночью уничтожено 10 вражеских дронов типа Shahed. Из-за обломков разрушено хозяйственное здание. Об этом сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
В ночь на 13 августа силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено 10 БпЛА типа "Shahed-136/131". В результате падения обломков одного из них в Первомайском районе разрушено деревянное хозяйственное здание. Пострадавших нет
В общем, на территории области обстрелов не зафиксировано, отметил он.
Украинская ПВО сбила 30 из 38 вражеских ударных дронов во время массированной атаки13 августа 2024, 04:25 • 28515 просмотров