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Враг ударил по Кривому Рогу: 4 погибших и 15 раненых, среди них есть дети

Киев • УНН

 • 11447 просмотра

В результате вражеского удара по Кривому Рогу погибли четыре человека, 15 получили ранения. Взрывной волной повреждены дома, автомобили и инфраструктура.

Враг ударил по Кривому Рогу: 4 погибших и 15 раненых, среди них есть дети

В результате террористического удара по Кривому Рогу погибли 4 человека и 15 получили ранения. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Вражеские войска нанесли очередной удар по Кривому Рогу, повлекший многочисленные жертвы среди гражданского населения. По состоянию на 22:30 подтверждена гибель четырех человек, еще 15 получили ранения, среди них – дети. 

На месте трагедии работают спасатели, медики и следователи. Полиция развернула мобильный пункт помощи для пострадавших и приема обращений граждан. 

Взрывная волна повредила около десяти многоквартирных домов, уничтожила более 20 автомобилей, задела гаражные кооперативы и админздание. К правоохранителям уже поступили десятки сообщений о разрушенном имуществе. 

Следователи тщательно документируют последствия атаки, работает криминалистическая лаборатория. Собранные доказательства лягут в основу дела об очередном военном преступлении рф.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в результате российского удара по Кривому Рогу пострадали 14 человек, среди которых двое детей. Повреждены спортзал и окна в зданиях.

Удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 14, среди них двое детей02.04.25, 19:44 • 23420 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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