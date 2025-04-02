Враг ударил по Кривому Рогу: 4 погибших и 15 раненых, среди них есть дети

В результате террористического удара по Кривому Рогу погибли 4 человека и 15 получили ранения. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Вражеские войска нанесли очередной удар по Кривому Рогу, повлекший многочисленные жертвы среди гражданского населения. По состоянию на 22:30 подтверждена гибель четырех человек, еще 15 получили ранения, среди них – дети.

На месте трагедии работают спасатели, медики и следователи. Полиция развернула мобильный пункт помощи для пострадавших и приема обращений граждан.

Взрывная волна повредила около десяти многоквартирных домов, уничтожила более 20 автомобилей, задела гаражные кооперативы и админздание. К правоохранителям уже поступили десятки сообщений о разрушенном имуществе.

Следователи тщательно документируют последствия атаки, работает криминалистическая лаборатория. Собранные доказательства лягут в основу дела об очередном военном преступлении рф.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в результате российского удара по Кривому Рогу пострадали 14 человек, среди которых двое детей. Повреждены спортзал и окна в зданиях.

Удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 14, среди них двое детей