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Ворог вдарив по Кривому Розі: 4 загиблих і 15 поранених, серед них є діти

Київ • УНН

 • 11438 перегляди

Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу загинуло четверо людей, 15 отримали поранення. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки, автомобілі та інфраструктуру.

Ворог вдарив по Кривому Розі: 4 загиблих і 15 поранених, серед них є діти

Унаслідок терористичного удару по Кривому розі загинуло 4 осіб та 15 отримали поранення. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Ворожі війська завдали чергового удару по Кривому Рогу, спричинивши численні жертви серед цивільного населення. Станом на 22:30 підтверджено загибель чотирьох осіб, ще 15 отримали поранення, серед них – діти. 

На місці трагедії працюють рятувальники, медики та слідчі. Поліція розгорнула мобільний пункт допомоги для постраждалих і прийому звернень громадян. 

Вибухова хвиля пошкодила близько десяти багатоквартирних будинків, знищила понад 20 автомобілів, зачепила гаражні кооперативи та адмінбудівлю. До правоохоронців вже надійшли десятки повідомлень про зруйноване майно. 

Слідчі ретельно документують наслідки атаки, працює криміналістична лабораторія. Зібрані докази ляжуть в основу справи про черговий воєнний злочин рф.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що внаслідок російського удару по Кривому Рогу постраждало 14 людей, серед яких двоє дітей. Пошкоджено спортзал та вікна в будівлях.

Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 14, серед них двоє дітей02.04.25, 19:44 • 23410 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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