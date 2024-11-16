Враг собирает со школьников оккупированного Запорожья средства на поддержку оккупантов - Сопротивление

Россияне под видом волонтерского движения провели сбор средств в поддержку "специальной военной операции" в одной из захваченных школ Запорожской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В Центре национального сопротивления отмечают, что с родителей средства фактически собирали принудительно российские волонтеры. В то же время детей младших классов заставили под наблюдением учителей рисовать листовки российским оккупантам, а старшеклассников - писать письма под диктовку.

Ответственность за пропагандистскую акцию несет департамент образования местной оккупационной администрации, а также "волонтерская рота боевого братства". Все это не только средство промывки мозгов украинским детям, но и показательная акция якобы поддержки оккупантов местными,