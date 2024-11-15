Захватчики изымают украинское спутниковое оборудование на захваченных территориях - ЦНС
Киев • УНН
Агрессор проводит рейды на временно оккупированных территориях и конфискует украинское спутниковое оборудование у местных жителей. Вместо изъятого оборудования террористы предлагают свое в рамках проекта «русский мир».
Во время рейдов, проведенных россиянами на захваченных территориях юга и востока Украины, оккупанты начали изымать у местных жителей украинское спутниковое оборудование. Об этом сообщает Центр национального Сопротивления, передает УНН.
Детали
Поэтому, по информации, под видом "конфискации" приборов, как "нелицензионных" враг пытается лишить украинцев источников информации.
В качестве замены захватчики "в подарок" раздают спутниковое оборудование в рамках проекта "русский мир". Таким образом агрессор навязывает свое информационное поле.
Напомним
Накануне Центр национального сопротивления информировал, что из-за дефицита пропагандистов оккупанты начали набирать в редакции фейковых новостных изданий школьников-старшеклассников.
Для создания иллюзии самостоятельности оккупанты начали привлекать молодежь, предлагая легкие деньги и славу.
Вербовкой школьников занимается "херсонское агентство новостей" (подчинено оккупированной администрации) и кремлевское "движение первых". За материалы обещают облегчение учебного процесса, а также деньги и экскурсии в рф.
рф превращает школы на ВОТ в режимные объекты - ЦНС10 нояб. 2024, 13:42 • 28433 просмотра