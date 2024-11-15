Захватчики изымают украинское спутниковое оборудование на захваченных территориях - ЦНС

Во время рейдов, проведенных россиянами на захваченных территориях юга и востока Украины, оккупанты начали изымать у местных жителей украинское спутниковое оборудование. Об этом сообщает Центр национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

Поэтому, по информации, под видом "конфискации" приборов, как "нелицензионных" враг пытается лишить украинцев источников информации.

В качестве замены захватчики "в подарок" раздают спутниковое оборудование в рамках проекта "русский мир". Таким образом агрессор навязывает свое информационное поле.

Напомним

Накануне Центр национального сопротивления информировал, что из-за дефицита пропагандистов оккупанты начали набирать в редакции фейковых новостных изданий школьников-старшеклассников.

Для создания иллюзии самостоятельности оккупанты начали привлекать молодежь, предлагая легкие деньги и славу.

Вербовкой школьников занимается "херсонское агентство новостей" (подчинено оккупированной администрации) и кремлевское "движение первых". За материалы обещают облегчение учебного процесса, а также деньги и экскурсии в рф.

рф превращает школы на ВОТ в режимные объекты - ЦНС