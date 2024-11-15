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Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
18:17 • 36902 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

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Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Захватчики изымают украинское спутниковое оборудование на захваченных территориях - ЦНС

Захватчики изымают украинское спутниковое оборудование на захваченных территориях - ЦНС

Киев  •  УНН

 • 2503 просмотра

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Агрессор проводит рейды на временно оккупированных территориях и конфискует украинское спутниковое оборудование у местных жителей. Вместо изъятого оборудования террористы предлагают свое в рамках проекта «русский мир».

Во время рейдов, проведенных россиянами на захваченных территориях юга и востока Украины, оккупанты начали изымать у местных жителей украинское спутниковое оборудование. Об этом сообщает Центр национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

Поэтому, по информации, под видом "конфискации" приборов, как "нелицензионных" враг пытается лишить украинцев источников информации.

В качестве замены захватчики "в подарок" раздают спутниковое оборудование в рамках проекта "русский мир". Таким образом агрессор навязывает свое информационное поле.

Напомним

Накануне Центр национального сопротивления информировал, что из-за дефицита пропагандистов оккупанты начали набирать в редакции фейковых новостных изданий школьников-старшеклассников.

Для создания иллюзии самостоятельности оккупанты начали привлекать молодежь, предлагая легкие деньги и славу.

Вербовкой школьников занимается "херсонское агентство новостей" (подчинено оккупированной администрации) и кремлевское "движение первых". За материалы обещают облегчение учебного процесса, а также деньги и экскурсии в рф.

рф превращает школы на ВОТ в режимные объекты - ЦНС10 нояб. 2024, 13:42 • 28433 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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