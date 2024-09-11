Враг снова бьет исключительно по гражданским, пострадало приграничье - Синегубов

россия продолжает атаки на Харьковщине, сбрасывая авиабомбы и используя FPV дроны для ударов по гражданским. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Постоянно есть удары КАБами, сегодня пострадало приграничье, Харьковский район, Дергачевское направление. Липецкое и Волчанский направления, там активные штурмовые действия. За сутки россия сбросила 5 авиабомб, FPV-дроны. Враг снова бьет исключительно по гражданским - сказал Синегубов.

Он добавил, враг бьет по гражданским автомобилям, просто по скоплению людей, которые стоят на улице, это особенно касается Купянска.

Напомним

9 сентября в Купянске в Харьковской области в результате вражеской атаки дроном пострадали двое мирных жителей.