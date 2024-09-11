Ворог знову бʼє виключно по цивільних, постраждало прикордоння - Синєгубов
Київ • УНН
Голова Харківської ОВА повідомив про постійні удари авіабомбами та FPV-дронами по цивільних об'єктах у регіоні. За добу росія скинула 5 авіабомб, атакуючи прикордоння та різні напрямки області.
росія продовжує атаки на Харківщині, скидаючи авіабомби та використовуючи FPV дрони для ударів по цивільних. Про це це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Постійно є удари КАБами, сьогодні постраждало прикордоння, Харківський район, Дергачівський напрямок. Липецький та Вовчанський напрямки, там активні штурмові дії. За добу росія скинула 5 авіабомб,FPV-дрони. Ворог знову бʼє виключно по цивільних
Він додав, ворог бʼє по цивільними автомобілях, просто по скупченню людей, які стоять на вулиці, це особливо стосується Купʼянська.
Нагадаємо
9 вересня у Купʼянську у Харківській області внаслідок ворожої атаки дроном постраждали двоє мирних жителів.