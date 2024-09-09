Харківщина: у Куп'янську росіяни дроном атакували двох людей
Київ • УНН
У Купʼянську двоє чоловіків поранені внаслідок атаки FPV-дроном. Вночі рф завдала авіаударів по Харкову та передмістю, пошкоджено будинки та інфраструктуру.
У Купʼянську у Харківській області внаслідок ворожої атаки дроном постраждали двоє мирних жителів, повідомили у понеділок у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
"За даними слідства, 9 вересня близько 8:00 окупанти вдарили FPV-дроном по місту Купʼянськ. Отримали поранення двоє чоловіків віком 71 та 49 років. Медики надали допомогу потерпілим", - ідеться у повідомленні прокуратури у соцмережах.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
За даними прокуратури, 9 вересня орієнтовно о 3:00 збройні сили рф завдали авіаударів по Харкову та передмістю. У Київському районі міста, як повідомляється, пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі приміщення, гараж, авто. Сталась пожежа. На території селища Мала Данилівка Харківського району пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих.
рф вночі вдарила по Харкову та району, через обстріли за добу 1 загибла та 16 постраждалих, зокрема і дитина09.09.24, 08:59 • 26546 переглядiв
"З вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено, що ворог застосував ФАБ-250 з УМПК", - вказали у прокуратурі.