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рф вночі вдарила по Харкову та району, через обстріли за добу 1 загибла та 16 постраждалих, зокрема і дитина

рф вночі вдарила по Харкову та району, через обстріли за добу 1 загибла та 16 постраждалих, зокрема і дитина

Київ • УНН

 • 26546 перегляди

РФ обстріляла Харків та область, пошкодивши будинки. За добу загинула жінка, поранено 16 осіб, включаючи дитину. Атаки зафіксовано в Харкові, Куп'янську, Дергачах та інших населених пунктах.

російські війська у ніч на 9 вересня обстріляли Харків та Харківський район, обійшлося без постраждалих, пошкоджені будинки. Внаслідок ворожих ударів минулої доби, 8 вересня, загинула одна жінка, ще 16 людей постраждали, серед яких 8- річна дитина та 16-річний підліток. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

03-01 9 вересня м. Харків, Київський р-н. Внаслідок обстрілу горів гараж, трава. Інформація про постраждалих не надходила. Пошкоджено будинок

- написав Синєгубов.

Також, за його словами, у Харківському районі, у селищі Флоринка - бригада виїзджала на перевірку після обстрілу. Зафіксовано влучання в землю. Пошкоджено 4 приватних будинки.

Об 06:45 внаслідок обстрілу у Куп'янську пошкоджено приватне домоволодіння. Тип зброї встановлюється.

Також Синєгубов розповів про обстріли рф минулої доби: 

  • 09-40 Чугуївський р-н, МалинівськаТГ, поблизу с. Малинівка, Горіла хвойна лісова підстилка на орієнтовній площі 9 Га.
  • 11-03 Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Грушівка. Горіли конструктивні елементи будівлі. Отримав поранення 16-річний хлопець.
  • 12-56 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Постраждала 56-річна, госпіталізована до медичного закладу.
  • 14-05 Богодухівський р-н. ЗолочівськаТГ, с. Березівка. Горіла трава на площі 3 га та лісова підстилка на площі 3 га. Постраждав 59-річний чоловік.  
  • 14-10 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Вище Солоне. Горіла трава, чагарники на площі 1,5 га.
  • 15-50 Богодухівський р-н, ЗолочівськаТГ, с. Золочів. Внаслідок обстрілу горіло нежитлове приміщення на площі 80.
  • Приблизно о 15-30 Куп'янський р-н, с. Колодязне. Внаслідок обстрілу (попередньо РСЗВ) горів будинок. Інформація про постраждалих не надходила.
  • 17-20 Харківській р-н, Дергачівська ТГ, м. Дергачі. Внаслідок обстрілу РСЗВ горів будинок на площі 100 м.кв. Постраждали 13 чоловік (серед яких одна дитина 8 років - гостра реакція на стрес), 1 людина загинула - 76-річна жінка . Пошкоджено 28 приватних будинків, 4 гаражі, 5 автомобілів.
  • 19-48  Куп'янський р-н, КурилівськаТГ, с. Новоосиново. Внаслідок обстрілу горіла одна кімната в квартирі та трава на кладовищі на площі 1 га.
  • 20-15 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Новоосиново. Внаслідок обстрілу горіли господарчі споруди.

На Дніпропетровщині знищили 2 ворожі крилаті ракети та дрон-розвідник09.09.24, 08:49 • 24254 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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