На Дніпропетровщині знищили 2 ворожі крилаті ракети та дрон-розвідник
Київ • УНН
Бійці повітряного командування "Схід" знищили 2 крилаті ракети над Дніпропетровщиною ввечері. Вранці вони також збили розвідувальний безпілотник, повідомив голова Дніпропетровської ОВА.
Над Дніпропетровською областю знищили 2 крилаті ракети ввечері, вранці також збили розвідувальний безпілотник, повідомив у Telegram у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Увечері бійці повітряного командування "Схід" знищили над Дніпропетровщиною 2 крилаті ракети. Зранку ж приземлили розвідувальний безпілотник
Над Україною вночі збили 6 "шахедів" та дві ракети09.09.24, 08:25 • 22821 перегляд